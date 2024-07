Mercato Palermo: prima Appuah, poi un cambio di strategia nei ruoli ancora aperti

Una volta chiuso per lui il Palermo dovrà sistemare quei ruoli in cui al momento si trova scoperto: non c’è fretta, visto che il mercato chiuderà il 30 agosto, ma iniziare il campionato con un organico più completo possibile può essere un’ottima base di partenza nella rincorsa alla Serie A.

Appuah non è stato inserito nell’elenco dei giocatori a disposizione del tecnico Koumbuaré per l’amichevole di sabato (27 luglio) tra i gialloverdi e il Dunkerque, segno ulteriore che il club bretone ha preso atto di come la partenza sia imminente.

Le parti sono sempre più vicine e potrebbero chiudere la trattativa nei primi giorni della settimana: per il trasferimento di Stredair Appuah a Palermo restano da sistemare gli ultimi dettagli, ma il Nantes ha di fatto accettato l’offerta da 2 milioni circa e il giocatore stesso spinge per chiudere l’affare nel minor tempo possibile.

A centrocampo servirà un secondo acquisto dopo quello di Alexis Blin, sia per alzare ulteriormente il livello in fase di palleggio sia per avere un’alternativa nel caso in cui l’infortunio di Jacopo Segre duri più del previsto: in questo senso la permanenza di Dario Saric appare sempre meno scontata, possibile che di fronte a un’offerta importante venga lasciato andare.

In attacco tutto ruota intorno a Matteo Brunori: lo strappo con la tifoseria si è riaperto dopo l’assenza dagli spalti contro il Leicester (mentre gli altri giocatori infortunati erano tutti presenti), in seguito al forfait per un affaticamento muscolare patito a inizio settimana. In Serie A il suo nome inizia a farsi insistente e potrebbe essere coinvolto nel valzer delle punte, inducendo il Palermo a partecipare con l’acquisto di un centravanti di peso: nei prossimi giorni potrebbe arrivare qualche indicazione in più.

(nella foto un contrasto fra Carissoni e Insigne)