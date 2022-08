Palermo vicino a Bartolomei, c'è l'ok del centrocampista: ecco le altre trattative

Si accende il mercato in entrata del Palermo. Da qui a fine agosto arriveranno almeno 6 nuovi elementi che rinforzeranno l'organico a disposizione di Eugenio Corini. Si cercano un centrale, 3 centrocampisti e 2 esterni d'attacco. Forse anche un vice Brunori. Ma andiamo con ordine.

Già ieri sera, la dirigenza rosanero ha messo nel mirino un nuovo mediano: Leo Stulac dell'Empoli. Lo scorso anno ha disputato 23 gare in Serie A e 3 in Coppa Italia, segnando 2 reti e fornendo altrettanti assist. Il regista sloveno ha giocato nella massima serie anche con la maglia del Parma nella stagione 2018-2019, collezionando 26 gettoni e fornendo 1 assist. In Serie B conta invece 81 presenze complessive, con 11 reti e lo stesso numero di assist per i compagni. La trattativa è appena iniziata ma presto potrebbe volgere al termine positivamente. Sarebbe il regista ideale nel 4-3-3 di Corini.

Più avanti invece i dialoghi che porterebbero all'acquisto di Bartolomei, centrocampista della Cremonese che nell'ultima stagione ha messo in bacheca 20 presenze in Serie B ed è stato protagonista della promozione. Sei apparizioni anche in Serie A con la maglia dello Spezia, nella stagione 2020-2021. Mezz'ala di inserimento, 32 anni e tanta esperienza nel suo bagaglio. Si incastrerebbe alla perfezione nei nuovi schemi del "Genio". C'è già l'ok del giocatore che gradirebbe moltissimo la destinazione; manca solo l'accordo tra i due club, che stanno però lavorando in questa direzione.

L'altro nome per la mediana è Saric, ma la Cremonese adesso è avanti rispetto ai rosanero. Il Palermo ha alzato ulteriormente l'offerta, ma è chiaro che la concorrenza della Serie A abbia spostato gli equilibri dell'operazione in favore della squadra di Massimiliano Alvini. Il club veneto potrebbe chiudere a giorni per il centrocampista dell'Ascoli, motivo per cui Rinaudo si guarda intorno e cerca valide alternative (una di queste, Stulac, come detto).

Sempre vivo il nome di Giacomo Calò, ma adesso più indietro nelle gerarchie. La sensazione è che il Palermo voglia puntare su nomi ancor più di spessore. Il nome nuovo per la difesa è invece quello di Stefano Barba. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 con il Benevento, con cui gioca dal 2019. Da quell'anno 79 presenze (30 solo nell'ultima stagione), 4 gol e 2 assist, 32 gettoni anche in Serie A con i campani. Sarebbe la ciliegina sulla torta che completerebbe il reparto difensivo, già riempito dagli acquisti di Sala, Pierozzi, Devetak e Nedelcearu (senza dimenticare Lancini, Marconi, Accardi, Doda e Buttaro).

In attacco continuano senza sosta i dialoghi per Di Mariano, che Corini vorrebbe alla sua corte. Lo conosce e lo ha già allenato in Serie B a Novara. Sondaggio anche per Di Carmine, come raccontato in questi giorni. In uscita ci sono sempre i nomi di Luperini, Crivello, Doda e De Rose. Per l'ex Trapani (il primo della lista) l'addio è questione di ore/giorni. Il centrocampista è in uscita e non giocherà con il Palermo nella prossima stagione. La società aspetta solo di trovare l'accordo più conveniente. Sullo sfondo il Perugia, che lo segue da tanto tempo, e il Frosinone che si è inserito in queste ore nella corsa al 28enne nato a Pisa.

De Rose è invece un promesso speso del Cesena, nel senso che c'è da giorni l'accordo tra i due club ma Corini per questioni numeriche ha momentaneamente bloccato la cessione in attesa che arrivino rinforzi dal mercato. Una decisione che andava presa, visto che sabato si torna già in campo per la prima partita della nuova stagione di Serie B, proprio contro il Perugia (prossima destinazione di Luperini?). Restano vivi anche i nomi di Vacca e Segre per la mediana. Il Palermo studia tanti profili e spera di chiudere alcune trattative già prima di sabato.

© Riproduzione riservata