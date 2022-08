Palermo, il capitano De Rose lascia Palermo: nuova avventura a Cesena

Probabilmente è uno dei motivi del malcontento di Baldini, che si era preso il ruolo di paladino delle esigenze di alcuni suoi giocatori che gli avevano regalato la promozione in serie B. Stiamo parlando del capitano o forse adesso meglio dire dell'ex capitano del Palermo Francesco De Rose che oggi lascia squadra e città per una nuova avventura in Emilia Romagna.

Il giocatore che da giorni non si allena nella formazione titolare messa in campo nella partitella in famiglia ha già salutato i suoi compagni e nel pomeriggio raggiungerà l'aeroporto dove volerà verso la sua nuova squadra. Quel Cesena, dove troverà un tecnico che lo stima moltissimo come Toscano e dove probabilmente potrà andare a recitare un ruolo da protagonista che, sicuramente, nel nuovo Palermo non avrebbe avuto.

Oltre che il tecnico, De Rose troverà anche un contratto biennale e probabilmente anche la fascia di capitano della squadra che nutre concrete ambizioni di promozione. Arrivato lo scorso anno De Rose ha contribuito molto alla promozione del Palermo ed è stato uno dei punti cardine della squadra in Serie C sia lo scorso anno che quest'anno. Adesso porterà al Cesena tutta la sua esperienza provando a centrare nuovamente l'obiettivo promozione.

