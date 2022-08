Palermo-Perugia, Valente pronto al rientro: le probabili formazioni

Questa sera, con il match tra Parma e Bari (ore 20.45) prenderà il via ufficialmente il campionato di Serie B 2022/2023. I rosanero di Eugenio Corini continuano a preparare la partita di debutto in programma domani sera alle 20.45 contro il Perugia al Renzo Barbera, appuntamento molto atteso in città per il ritorno in cadetteria. Tra incertezze, assenze e nuovi arrivi, il tecnico Corini dovrà optare per due moduli: il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1.

Tra le assenze principali emerge quella di De Rose, in partenza per Cesena questo pomeriggio, dove firmerà un biennale e - probabilmente - indosserà la fascia di capitano.

Ancora differenziato per Devetak, Luperini e Accardi. Integrati a pieno in squadra Brunori e Lancini. In porta si va verso la probabile riconferma del neo acquisto Pigliacelli. A sinistra in pole position Sala, con al centro la coppia vista già contro il Torino in Coppa Italia Nedelcearu e Marconi. A destra dovrebbe partire dal primo minuto Buttaro. A centrocampo, per ovvie ragioni, gli unici disponibili saranno Damiani e Broh mentre in attacco probabile il rientro di Valente che, insieme a Soleri e Stoppa supporteranno la prima punta Brunori.

In casa grifoni, Castori è ancora alla ricerca di una quadratura definitiva sull’undici iniziale. Al momento il Perugia può contare sulle certezze difensive formate da Sgarbi, Corrado e Dell’Orco, in attesa del definitivo recupero di Angella. Gli umbri arrivano al debutto di campionato senza gli infortunati Matos Santoro e Rosi ma con tre big come Angella Olivieri e Corrado, ritrovati rispetto alla trasferta di coppa Italia a Cagliari.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Damiani, Broh; Valente, Soleri, Stoppa; Brunori. Indisponibili: Accardi, Devetak, Luperini.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Vulic, Lisi, Righetti; Di Serio, Melchiorri. Indisponibili: Rosi, Matos, Santoro.

