Il Palermo tiene d'occhio Salcedo: l'attaccante potrebbe arrivare in prestito dall'Inter

Lo ha annunciato il sito Internews.it: il Palermo potrebbe prendere in prestito Eddie Salcedo, attaccante nerazzurro classe 2001 di genitori colombiani, ma nato in Italia (a Genova) e già nel giro delle Nazionali azzurre, con due presenze nell’Under 21 e diciannove, condite da cinque reti, nell’Under 19.

Salcedo è in ritiro con Simone Inzaghi, ma al momento non serve alla causa dell'Inter, che anzi - con il ritorno di Romelu Lukaku - proprio in attacco denuncia degli esuberi, motivo principale per il quale ha dovuto rinunciare a Paulo Dybala, che infatti si è accasato alla Roma. È noto che il Palermo è alla ricerca di un attaccante giovane per completare il reparto offensivo, dopo l'acquisto e dunque il ritorno in rosa di Matteo Brunori, il bomber che con i suoi 25 gol in campionato e 4 nei playoff ha trascinato la squadra in Serie B.

La società ha già fatto un sondaggio per Matteo Stoppa, anche lui giovane (classe 2000), in forza alla Sampdoria. Stoppa è una seconda punta e nel Palermo giocherebbe da ala, forse l'imminente arrivo di Salvatore Elia nell'organico di mister Silvio Baldini potrebbe avere ridotto l'interesse del direttore sportivo Renzo Castagnini per il doriano. Salcedo al contrario è una punta centrale di 1,78 metri, che può svariare sull'intero fronte offensivo, ma privilegia i movimenti in profondità e sa farsi trovare pronto agli appuntamenti con i cross dal fondo. Quest'anno ha giocato nello Spezia, in Serie A, totalizzando 12 presenze e nessun gol. Il giovane attaccante, figlio di un giocatore di pallacanestro, finora ha sempre militato nella categoria maggiore, ma è stato impiegato poco. Ha realizzato tre gol, tutti con il Verona. La Serie B potrebbe essere il suo trampolino di lancio, se riuscirà a ritagliarsi gli spazi necessari. Nel suo ruolo, oltre a Brunori, nella rosa c'è già Edoardo Soleri, giocatore che al Palermo è arrivato da punta centrale ma che ha saputo sfruttare bene le chance che Baldini gli ha offerto sulle fasce, rivelandosi decisivo in molte partite, anche nei playoff.

© Riproduzione riservata