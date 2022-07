Il Palermo puntella la difesa: dalla Fiorentina è in arrivo Edoardo Pierozzi

Le mani del Palermo su un giovane difensore di fascia destra. Si tratta di Edoardo Pierozzi, romano classe 2001, che quest’anno ha giocato nell’Alessandria, in Serie B. Anche lui, come Salvatore Elia, in arrivo dall'Atalanta, è adattabile in più zone del campo, ma nel Palermo sembra destinato a giocare sulla linea dei quattro dietro. Sempre che l’affare vada in porto, naturalmente, perché prima ci sono da risolvere alcune questioni.

La Fiorentina, la squadra nella quale Pierozzi è cresciuto e con la quale il Palermo avrebbe già raggiunto un accordo, deve prima ricomprare il cartellino dall’Alessandria. L’operazione viene data per certa, ma fino a ieri non era stata ancora conclusa. Nelle ultime ore, tuttavia, la Fiorentina avrebbe mosso i fili.

Con i piemontesi retrocessi in Serie C, i viola non hanno interesse a tenerlo lì, meglio una squadra di B, come il Palermo appunto. Fra i cadetti, del resto dovrebbe finire anche, destinazione Reggina, il fratello gemello Niccolò Pierozzi, identico ruolo, attualmente in ritiro a Moena con la squadra allenata da Vincenzo Italiano, ex Trapani. Per entrambi i fratelli la Viola valuta la soluzione del prestito. Nel caso di Edoardo al Palermo si prevede il diritto di riscatto a favore dei rosa e di controriscatto per la Fiorentina.

Pierozzi con l'Alessandria ha totalizzato in Serie B 19 presenze. Ha anche siglato un gol e fornito un assist. Nel Palermo potrebbe contendere il posto di titolare ad Andrea Accardi e ad Alessio Buttaro.

