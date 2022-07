Cortinovis sceglie il Verona, sfuma per il Palermo l'ingaggio del trequartista

Alessandro Cortinovis va al Verona. Il fantasista dell'Atalanta ha scelto la serie A subito al progetto Palermo-City. Il trequartista del 2001 è andato già nella città di Romeo e Giulietta per sostenere le visite mediche.

Per i rosa, che speravano di schierare il talentuoso bergamasco dietro la punta Brunori, nel 4-2-3-1 ormai rodato del tecnico Silvio Baldini, una rinuncia che pesa, ma che non ferma il piano di puntare sui giovani per rinforzare un organico reduce da un finale di campionato molto brillante in Serie C.

Sfumato il prestito di Cortinovis, si allontana anche l'ipotesi che il Palermo ceda alle richieste del Perugia per Gregorio Luperini. L'ex Trapani è richiesto con insistenza dall'allenatore degli umbri Castori e per lui è pronto un contratto triennale. Ma nel sistema di gioco di Baldini Luperini è determinante, sia per palloni recuperati sia per capacità di finalizzazione. Il suo contratto in rosa scade fra un anno.

Dall'Atalanta, dunque, arriverà soltanto Elia. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale.

