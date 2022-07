Il Palermo prepara l'amichevole col Pisa, a casa sono rimasti in sette

Poco meno di 24 ore e i rosanero scenderanno in campo per il secondo appuntamento stagionale. Dopo la convincente sgambatura contro l’Asd Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo, i rosanero affronteranno i pari categoria del Pisa domani - 21 luglio - alle 18 al Centro Sportivo Marinoni di Rovetta (Val Seriana, Lombardia). Un test, quello di domani, che oltre a dare maggiori informazioni al tecnico Baldini circa lo stato di salute dei suoi ragazzi, servirà alla società per capire dove e come agire per gli ultimi colpi di mercato.

Il Palermo è partito oggi, dopo aver lasciato l’Hotel Casena dei Colli a ora di pranzo, direzione Punta Raisi. Volo diretto per Bergamo alle 15.30 e, giunti a destinazione, pullman diretto verso Rovetta (distante 40 km da Bergamo).

Sono sette i calciatori rosanero rimasti in città: Damiani, Accardi, Luperini, Soleri, Crivello, Peretti e Pigliacelli. I primi tre, insieme a Peretti e Soleri, stanno svolgendo un lavoro differenziato. Leggeri sintomi influenzali per Luperini mentre il nuovo portiere rosanero deve ultimare le pratiche burocratiche per il tesseramento.

Felici ha già lasciato il gruppo, rientrerà al Lecce dopo la rescissione del contratto.

La formazione di domani dovrebbe essere questa (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Silipo, Fella; Brunori.

Ieri sera, intanto, alcuni giocatori del Palermo sono andati al Country di viale dell'Olimpo. Ne ha dato notizia con un post su Instagram proprio l'account del torneo di tennis Palermo Ladies Open. Brunori, Lancini, Accardi, Soleri e Crivello, assieme all'allenatore Baldini, hanno seguito dal vivo l'ultima sfida del giorno sul Centrale. Immancabile la foto ricordo col direttore del torneo, Oliviero Palma.

