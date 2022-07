Brunori è un giocatore del Palermo: la Juventus ha accettato le offerte del club rosa

Matteo Brunori è un giocatore del Palermo. Il club rosanero pagherà alla Juve 3 milioni (qualcosa di meno per la Gazzetta dello Sport, tre milioni esatti secondo TuttoJuve) più i bonus legati sia alla squadra sia al rendimento del giocatore. Per la comunicazione ufficiale si attende il deposito del contratto, adempimento tecnico che avverrà probabilmente domani, 14 luglio. Poi Brunori arriverà a Palermo per le visite mediche e il prevedibile bagno di folla. Probabile che anche l'arrivo del bomber dell'ultimo campionato di serie C avvenga domani, nel pieno dei festeggiamenti per la Santuzza.

Brunori guiderà nuovamente il centro dell'attacco del Palermo, dopo avere trascinato la squadra nell'ultima stagione, soprattutto nel girone di ritorno. I buoni rapporti instaurati dal diesse Castagnini con il club bianconero sono stati fondamentali per superare l'ostacolo della valutazione del giocatore attribuita dalla dirigenza juventina. C'era il Cagliari di mezzo. I sardi, retrocessi dalla serie A, avrebbero voluto sostituire l'ex rosa Joao Pedro proprio con il gioiellino valorizzato dal Palermo di Baldini. Ma la ferrea volontà dell'italo-brasiliano di continuare a giocare nel Palermo è stata decisiva. Forse di fronte a un'offerta proveniente dalla Serie A l'attaccante avrebbe potuto fare una valutazione, ma a livello di Serie B la sua scelta è stata sempre è solo il Palermo. Bentornato Matteo.

