Tascone, Elia e Benali: trattative in corso per costruire il nuovo Palermo

Prende forma il nuovo Palermo che continua a lavorare al Tenente Onorato di Boccadifalco dividendosi fra sedute in palestra, piscina e campo da gioco.

La lista dei 22 che lavorano agli ordini di mister Baldini è destinata a subire diverse variazioni, con il mercato ancora in piena evoluzione con Brunori che è ormai ufficialmente un giocatore del Palermo.

Pelagotti è in uscita e il suo posto con molta probabilità sarà preso da Pigliacelli. L’agente del giocatore ammette infatti che la trattativa è viva e c’è grande ottimismo per una rapida conclusione della stessa. C'è da risolvere il nodo contratto, che lega il giocatore alla squadra della Università di Craiova, compagine rumena che milita in Serie A e con cui il portiere ha giocato titolare nelle ultime stagioni. Il Palermo deve mettere sul piatto qualche centinaio di migliaia di euro per poter portare in rosanero l’ex portiere di Trapani e Frosinone ma anche Sassuolo, Reggina, Pescara e Pro Vercelli. Un portiere che vanta tantissima esperienza in Serie B.

Se Brunori e Pigliacelli possono essere considerati due nuovi innesti, la società sonda il terreno anche per altri elementi che possano arricchire la qualità dell'organico. Simone Tascone, della Turris, è uno di questi.

Il centrocampista, che può adattarsi sia a destra che a sinistra, lo scorso anno è stato grande protagonista del campionato di Serie C realizzando ben 7 gol e fornendo 2 assist con la maglia dei campani. Maglia con cui ha giocato sempre titolare.

Palermo e Turris stanno parlando da giorni e, come per Pigliacelli, c'è da risolvere il nodo del contratto che lega Tascone alla Turris per un altro anno. Probabile che si possa raggiungere un accordo sulla base di una cifra vicina ai 100mila euro.

Radio mercato tuttavia nelle ultime ore ha accostato ai rosanero altri nomi. Salvatore Elia, 23enne figlio di Firmino, ex rosanero nel 2000/2001, e che contribuì a vincere il campionato di serie C. Il giovane (che non appesantirebbe la liste degli over23) è un’ala destra adattabile anche a terzino, di proprietà dell’Atalanta che nelle scorse stagioni lo ha dato in prestito in serie B, prima alla Juve Stabia e lo scorso anno al Benevento, con una parentesi a Perugia dove ha collezionato il suo record personale di gol stagionali, 8 più un assist. La scorsa stagione 25 presenze col Benevento condita da 1 gol e un assist.

E sempre per il centrocampo, un nome che circola nelle ultime ore è quello di Ahmad Benali, la cui storia personale è davvero suggestiva: il giocatore libico paradossalmente è un ex Manchester e un ex Palermo. È nato a Manchester ed è stato tesserato con la squadra inglese ma non ha disputato nemmeno una partita con la formazione maggiore. Solo 6 presenze con la squadra giovanile nel lontano 2010/2011. Nel 2012 lascia il calcio inglese ed approda al Brescia.

Stessa esperienza con il Palermo: il centrocampista arriva nella stagione 2015/2016 nel club stellare di Zamparini e non scende mai in campo, neanche un minuto.

Ha costruito le sue fortune prima a Brescia e poi a Pescara prima di legarsi per tanti anni al Crotone che ne detiene ancora il cartellino, sebbene lo scorso anno lo avesse girato in prestito al Pisa. Il suo record di gol è di 9 marcature e 3 assist con il Brescia nella stagione 2014/2015, 7 reti e un assist con la maglia del Crotone nel 2019/2020. Esperienza da vendere, piedi buoni e un contratto con i calabresi che scade a giugno 2023.

Un anno di contratto ancora per un altro giocatore accostato al Palermo, l’esterno sinistro Jari Vandeputte, 26enne di proprietà del Vicenza ma lo scorso anno in prestito al Catanzaro (8 gol e 16 assist). Calciatore belga che nasce nelle giovanili del Gent prima di approdare nel 2017 nel calcio italiano.

