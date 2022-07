Brunori, è quasi fatta: con la Juve si tratta sui bonus. E il Palermo bussa per Molina

Entro la fine della settimana Edoardo Soleri non dovrà più telefonare per parlare con l'amico Matteo Brunori (l'ex Padova ne ha parlato stamane in conferenza stampa), lo vedrà tutti i giorni al campo d'allenamento. Il Giornale di Sicilia stamattina ha anticipato che l'accordo con la Juventus ormai c'è sulla base non dei 5 milioni richiesti fino a un paio di giorni fa dal club bianconero, ma sulla base di 3 milioni. I siti specializzati nel calciomercato hanno confermato che l'accordo ormai c'è e che quanto prima sarà ufficializzato l'acquisto del bomber del campionato di serie C, che la scorsa stagione nel Palermo ha giocato in prestito senza diritto di riscatto.

Calciomercato.com, sito legato alla Gazzetta dello Sport, scrive che «proseguirà anche in Serie B il prolifico legame tra il Palermo e Matteo Brunori. Dopo settimane di tira e molla la trattativa tra il club siciliano e la Juventus, proprietaria del cartellino dell'attaccante italo-brasiliano, si è finalmente sbloccata. I due club hanno trovato l'intesa nella giornata di ieri e nelle prossime ore il 27enne dovrebbe arrivare in città per legarsi, questa volta a titolo definitivo, alla società rosanero. Alla Juventus andranno 3,5 milioni di euro più una serie di eventuali bonus legati al rendimento del giocatore e ai risultati raggiunti dalla squadra». In effetti, alla Juve dovrebbero bastare solo 3 milioni e Tuttomercatoweb.com scrive addirittura che l'accordo si è raggiunto sulla cifra di 2,7 milioni. A questo punto potrebbero essere dettagli, anche perché la vera partita si gioca ormai sui bonus. È l'ultimo tassello del puzzle. Si tratta di somme comunque legate a risultati futuri e dunque anche il Palermo, forte del City Group alle spalle, potrebbe concedere qualcosa. Il diesse Castagnini sta lavorando sodo per definire tutto nei dettagli e probabilmente l'annuncio ufficiale - e il conseguente arrivo di Brunori a Palermo - è davvero questione di ore. Come è noto, tra l'attaccante e il Palermo l'accordo sul contratto già c'è: Brunori firmerà un quadriennale.

Intanto, il Palermo ha messo gli occhi su un esterno destro di centrocampo (o d'attacco visto il modulo adottato da Baldini) molto adatto alla categoria. Si tratta di Salvatore Molina. Ha trent'anni ed è del Monza di Berlusconi e Galliani, che lo ha rilevato a gennaio. In serie A - con la faraonica campagna acquisti in corso (Pessina, Sensi, Cragno, Ranocchia, Carboni solo per fare alcuni nomi) - il Monza ha interesse a cederlo. Lo ha chiesto anche il Benevento. Molina è stato una colonna del Crotone dei miracoli, con cui ha giocato due campionati e mezzo in serie B ed uno in serie A. Un'alternativa potrebbe essere un altro esterno destro di categoria, ma molto più giovane. Il profilo è quello di Salvatore Elia, 23 anni, il cui cartellino è dell'Atalanta. Quest'anno ha giocato proprio nel Benevento.

