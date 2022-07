È fatta tra Pigliacelli e il Palermo: per il portiere pronto un contratto triennale

È fatta tra Pigliacelli e il Palermo. Restano da limare soltanto gli ultimi dettagli tra i club, ma non c'è distanza. Sono piccoli intoppi burocratici che nel giro di poche ore verranno assolutamente colmati.

Col giocatore, accordo trovato invece sulla base di un contratto triennale. Il 29enne portiere che giocava da 4 anni nel Craiova, squadra che milita nella massima divisione del campionato rumeno, dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.

Venerdì, come annunciato dalla pagina Facebook del club, ci sarà l'ultima partita di Pigliacelli con la maglia biancoblù. "Grazie per questi 4 anni meravigliosi", si legge nel post. "Mirko - continua il messaggio - saluterà i suoi beniamini venerdì nella partita dei Sepsi".

Un indizio social che non lascia equivoci. L'accordo sarà trovato tra i due club ad ore. All'Universitatea andranno tra i 500.000 e i 700.000 euro. Sarà un'operazione a titolo definitivo. Archiviata (quasi) questa operazione, il Palermo non sta a guardare e cerca di rinforzare ulterioremente l'organico: trattativa avviata anche per Cortinovis dell'Atalanta.

È cresciuto nel settore giovanile dei nerazzurri (uno dei migliori in Italia, se non il migliore) e ha appena 21 anni. Nell'ultima stagione ha giocato in Serie B con la Reggina totalizzando 30 presenze. Anche per Brunori è tutto fatto: l'italo-brasiliano potrebbe raggiungere la squadra al ritiro di Boccadifalco questo fine settimana.

© Riproduzione riservata