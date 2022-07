Palermo, Floriano vicino al rinnovo per un altro anno: in porta trattativa per Pigliacelli

Floriano e il Palermo sono in trattativa per il rinnovo. Per lui pare ci sia pronto un contratto di un anno.

Le parole di Baldini in conferenza stampa hanno "avvicinato" un po' di più il 35enne ex Bari ad un futuro ancora in rosanero. Sulla sua permanenza aleggiava un silenzio che non dava molte speranze, e invece l'esterno offensivo potrebbe rinnovare per un altro anno.

Le parti sono in contatto in queste ore per cercare di trovare una soluzione. Non è ancora fatta, anche se Baldini si aspettava di averlo tra oggi e domani in ritiro a Boccadifalco. C'è ottimismo, ma si ragiona ancora sul nodo ingaggio.

La volontà, è quella comunque di restare. Floriano ha segnato 4 gol decisivi ai playoff, 5 in campionato e ha fornito anche 3 assist. Una rete anche in Coppa Italia Serie C, 28 sono state le partite giocate nella regular season, 7 le presenze invece negli spareggi. Una certezza, dalla quale l'allenatore di Massa vorrebbe ripartire anche per il prossimo anno, nonostante l'età.

Il Palermo non lavora però soltanto sulle conferme: Castagnini è in trattativa avanzata per l'acquisto di Pigliacelli del Craiova, che ha giocato a Trapani nel 2017, dopo essere arrivato nel mercato di gennaio. Le parti sono al lavoro e si può chiudere nei prossimi giorni. Non c'è ancora un accordo totale nè con il giocatore nè con il club, ma i dialoghi continuano positivamente. Si cerca l'intesa, con il portiere 29enne che vuole solo i rosanero.

Il club rumeno, tuttavia, non cederà il giocatore a parametro zero. L'offerta del Palermo si aggira tra i 500.000 e il milione di euro. Nessuna rescissione consensuale dunque: per il Craiova Pigliacelli è un portiere importante e cercherà di monetizzare al massimo dalla sua cessione, sempre al netto di un legame contrattuale che, come detto, scadrà tra 12 mesi.

Massolo, invece, resterà al Palermo al 100% e sarebbe, eventualmente, il secondo portiere della rosa. Alle spalle proprio di Pigliacelli, la cui operazione potrebbe sbloccarsi a giorni. Non è fatta, ma tutto procede in modo spedito verso la chiusura, visto che c'è la volontà da parte di entrambi i club di accontentare le richieste di ognuno.

