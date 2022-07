Damiani carica il Palermo: «Voglio incontrare subito una grande per capire quanto siamo forti»

«Vorrei trovare subito una delle favorite per capire il nostro livello e testare la nostra condizione per il campionato». È un Samuele Damiani carico quello che si è presentato, questa mattina, nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera.

Il centrocampista del Palermo, che ha firmato 4 anni di contratto coi rosanero, ha tracciato gli obbiettivi personali e di squadra per questa stagione: «C'è molto entusiasmo e sono convinto del progetto che ci potrà portare molte soddisfazioni. Sono convinto della mia scelta sia a gennaio che adesso. Sono convinto che non dobbiamo fermarci qua, il Palermo merita molto come dissi anche a gennaio, per il calore dei tifosi e crediamo nell'obiettivo e nel mister. Potremo dire la nostra in questo campionato».

Damiani è ritornato poi sulla finale di ritorno contro il Padova, saltata per squalifica: «Quando ho visto la palla su Brunori in fuorigioco mi stavo fermando ma poi ho provato a fare gol. Vedendo di essere in ritardo, ho commesso fallo e l'arbitro mi ha ammonito. Mi è dispiaciuto molto, non volevo mancare nella partita più importante della stagione, può capitare ma l'importante era vincere».

L'ex Empoli non ha poi escluso nuovi arrivi, confermando comunque la solidità del gruppo: «Conoscere i compagni è fondamentale ed è positivo per tutti avere un grande gruppo. Ci conosciamo dentro e fuori dal campo. Sappiamo le caratteristiche di ognuno di noi: è la nostra forza. Sui nuovi possibili acquisti non spetta a me dire qualcosa ma sono sicuro che chiunque arriverà verrà accolto bene dal gruppo come sempre».

