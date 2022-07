Palermo, nuovo incontro per Brunori: c'è ottimismo per l'intesa

Archiviato il capitolo closing, è tempo di tuffarsi nuovamente sul mercato. Oggi, previsto un nuovo incontro per Matteo Brunori. L'agente del calciatore Sandro Stemperini, il direttore del Palermo Renzo Castagnini e Sandro Cherubini, diesse della Juventus, si riaggiorneranno dunque a 8 giorni di distanza dall'ultima volta (martedì scorso). Ma oggi, dovrebbe essere un appuntamento ben diverso rispetto al primo.

Sono attesi, infatti, dei passi in avanti decisivi nella trattativa. Probabile che si parli di cifre e durata del nuovo contratto. C'è ottimismo, anche perchè i rosanero hanno di fatto "prenotato" l'attaccante della Juventus. Ciò che facilita l'operazione è l'assenza, almeno per il momento, di una concorrenza. Il Cagliari, infatti, non sembra voler provare l'affondo decisivo ed è ancora alle prese con la cessione di Joao Pedro (sul quale pare si sia inserito il Galatasaray).

Insomma tra rosanero e bianconeri deve solo trovarsi l'accordo giusto affinchè le parti in questione si alzino soddisfatte dal tavolo della trattativa. Ma filtra ottimismo, anche perchè c'è un ottimo rapporto tra i soggetti in questione. Dopo l'incontro, potrebbe insomma arrivare la svolta decisiva. La Juventus chiede sempre tra i 4 e i 5 milioni di euro, ma Castagnini ha già dato l'ok per la formulazione dell'offerta (nel corso del primo appuntamento). Un'offerta, che non è ancora arrivata ufficialmente e che potrebbe arrivare però entro questo fine settimana.

L'accordo tra i due club, potrebbe trovarsi a 3 milioni più eventuali bonus. Come detto, c'è grande ottimismo, ma i tifosi devono rimanere cauti. La trattativa procede spedita verso il buon esito, ma è giusto ricordare altresì che al momento manca l'intesa totale anche con lo stesso calciatore. Il summit che ci sarà nel pomeriggio, rappresenterà un altro passo in avanti ma non ci si deve aspettare ovviamente una fumata bianca definitiva.

Fumata bianca attesa tra uno o massimo due giorni invece per Samuele Damiani, che firmerà un contratto triennale. Il Palermo, verserà nelle casse dell'Empoli 300.000 esercitando così l'opzione di riscatto nel prestito. Anche per Marconi è fatta: il difensore centrale ex Monza rinnoverà il suo contratto in scadenza per un altro anno. Sul mercato in entrata resta viva la pista Donnarumma del Padova. L'estremo difensore campano non ha rinnovato il suo contratto coi patavini e aspetta l'offerta giusta del club rosanero, che per ora ha palesato solo un forte interesse.

