Damla Ugurturk con la maglia del Palermo, anche la giornalista turca innamorata dei colori rosanero

«Buongiorno Palermo»: questo il post a sorpresa della giornalista e presentatrice turca della Cnn, Damla Ugurturk, che si è fatta fotografare mentre indossa la maglietta rosanero. La nota conduttrice ha pubblicato le foto sui suoi profili social e successivamente la società del Palermo calcio ha postato le stesse immagini.

Era stata la popstar Dua Lipa a farsi vedere per prima con la maglia rosanero, poi è toccato alle due influencer molto note sui social, Ginevra Mavilla e Marta Losito. A febbraio scorso, il Palermo, sui propri canali social, aveva, invece, pubblicato un video che ritraeva Jason Momoa con la maglia del club. Il famoso attore di Hollywood, celebre per la saga Dc Comics, non aveva perso tempo a sfoggiare la sua «casacca del cuore» sul proprio profilo Instagram.

Adesso è la volta della giornalista sportiva di 38 anni che sfoggia la maglia rosanero.