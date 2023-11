Dua Lipa nuovamente in rosanero, la popstar pubblica sui social una foto con la maglia del Palermo

Dua Lipa nuovamente in rosanero. La popstar britannica di origini albanesi, scelta come testimonial di Puma, è stata fotografata nuovamente con la maglia rosanero della stagione in corso ed è stata la stessa artista, questa volta, a condividere lo scatto sul proprio profilo Instagram che, attualmente, è seguito da oltre 88 milioni di followers.

Sul post sta scritto "Dua Lipa living the sweet life". Dopo la prima foto in rosanero pubblicata dalla società del Palermo, la scorsa settimana, il capitano del Palermo, Matteo Brunori, aveva invitato la popstar ad assistere ad un match al Renzo Barbera.

L'immagine aveva fatto il giro del mondo, migliaia i like in poche ore, e di Dua Lipa in rosanero si erano occupati anche i telegiornali a livello nazionale. Una gioia per i tifosi del Palermo, in particolare per quelli che vivono all'estero.