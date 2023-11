Dopo Dua Lipa anche Ginevra Mavilla e Marta Losito con la maglia del Palermo: le foto

Ginevra Mavilla e Marta Losito con la maglia del Palermo. Dopo le foto in rosanero della popstar Dua Lipa, ecco che è la volta di due influencer molto note sui social. Continua, così, la campagna pubblicitaria di Puma Palermo. Mavilla e Losito indossano la maglia ufficiale rosa e le scarpe, quelle di colore verde e un paio bianche.

Ginevfra Mavilla, chi è

Ginevra Mavilla ha 19 anni ed è una influencer con quasi 600mila followers su Instagram, che la rendono una delle figure emergenti più in voga. È la figlia influencer di Mara Poletti e Marco Mavilla ed è anche ricordata per la sua amicizia con Gianluca Vacchi, un caro amico ed ex collega della mamma che l’ha definita la sua “figlioccia”.

Marta Losito, chi è

Marta Losito ha 20 anni e ha iniziato la sua scalata al successo nel 2016 grazie al suo profilo Instagram prima e, subito dopo, a Tik Tok. Il successo è arrivato con TikTok, i suoi video di danza, sketch comici e vlog giornalieri sono molto seguiti. Nonostante continui ad essere una influencer, scrive libri e dal 2019 ad oggi ne ha pubblicati 4. Il successo di Marta Losito è cresciuto in modo esponenziale, identificandola come una vera e propria professionista che ha costruito un impero finanziario e sociale ad appena vent’anni. Dal 2019 ad oggi ha pubblicato 4 libri. La ragazza attualmente vanta oltre 2 milioni di follower su Instagram, quasi 800mila iscritti al canale youtube e oltre 4 milioni di follower su Tik Tok. Marta Losito sfrutta la sua popolarità per sostenere cause importanti tra le quali campagne contro il cyberbullismo e in sostegno alle persone meno fortunate.