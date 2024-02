Palermo, Jason Momoa con la maglia rosanero: un altro superfan dopo Dua Lipa

Il rosanero sulla pelle di Aquaman. Il Palermo, sui propri canali social, ha pubblicato un video che ritrae Jason Momoa con la maglia del club. Il famoso attore di Hollywood, celebre per la saga Dc Comics, non ha perso tempo a sfoggiare la sua «casacca del cuore» sul proprio profilo Instagram.

«Scusa Jason Momoa, non abbiamo capito qual è la tua squadra del cuore, puoi ripetere?», ha scritto sui social la società di viale del Fante, con i tifosi che, un po’ sorpresi, sono impazziti di gioia nei commenti. Ma cosa ci fa il supereroe Aquaman con la maglia del Palermo? Tutto è nato dal rapporto di amicizia tra il noto attore e il collega palermitano Vincenzo amato, impegnato in questo periodo in alcune produzioni americane.

Da una chiacchierata, sarebbe emerso l’amore di quest’ultimo per i rosanero e Momoa sarebbe rimasto colpito dalla bellezza della maglia. Da qui, il desiderio di possederne presto una tutta sua, con il numero 6. Detto, fatto: il Palermo viene a conoscenza dei fatti e regala una maglietta originale del club all’attore e interprete del personaggio Aquaman. Ovviamente, lo stesso non ha perso tempo sui social e ha subito mostrato l’oggetto del desiderio. Un altro fan d’élite per il Palermo: dopo Dualipa, ecco Jason Momoa. Il brand rosanero cresce sempre di più a livello mondiale. Tra campo e nuovo fan, i siciliani si godono un periodo d’oro.