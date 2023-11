Dualipa con la maglia del Palermo sui social: il post fa il pieno di like

Musica e sport si uniscono sotto i colori rosanero. E la foto di Dualipa con la maglia del Palermo fa il pieno di like sui social in pochi minuti. La famosa cantante è l’ultima testimonial della maglia rosanero del Palermo. La superstar mondiale è infatti la protagonista di uno shooting fotografico per Foot Locker con la maglia gara della società di viale del Fante, in occasione del lancio nel mercato delle scarpe “Puma Palermo”.

Erano in voga negli anni Ottanta, ma l'azienda tedesca ha deciso di produrle di nuovo. E i tifosi del Palermo non hanno creduto ai propri occhi quando hanno visto la star indossare i colori della loro squadra del cuore: la foto di Dualipa, cantante con sessanta milioni di ascoltatori mensili su Spotify, è stata pubblicata sul profilo Facebook di Foot Locker Europe e poi anche la società ha condiviso il post sulla propria pagina social: «Dualipa knows what’s up! The Puma pink Palermo is the way to go», ovvero: «Dualipa sa cosa succede! La Puma pink Palermo è la strada giusta!».