L'inchiesta all'Ars. Saltati i soldi all’Inter e lo show tra i Templi

All’assessorato al Turismo avevano organizzato anche un evento nella Valle dei Templi in cui protagonista sarebbe stata l’Inter. La Regione avrebbe dato ai nerazzurri due milioni, in cambio anche di un logo sulle maglie. Regista di tutta l’operazione, as usual, era Sabrina De Capitani.

Il tutto emerge dagli atti dell’inchiesta che coinvolge la De Capitani e l’assessore Elvira Amata. Di questo gli investigatori apprendono nel marzo del 2023 intercettando alcune conversazioni col presidente dell’Ars e con un dirigente dell’Inter (non indagato).

È così che i magistrati apprendono che l’Inter avrebbe dovuto fare la presentazione della nuova rosa di giocatori nella Valle dei Templi l’estate successiva. In più l’Inter avrebbe stampato sulle proprie maglie il lodo di See Sicily, l’operazione flop da 75 milioni per attrarre turisti negli anni post Covid.

Ma poco dopo la sigla degli accordi scoppia il caso Cannes e tutto in assessorato si blocca, anche il finanziamento per l’Inter. È la stessa De Capitani a raccontarlo al dirigente della squadra.