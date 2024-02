Il remake di un film già visto: il Palermo dorme a inizio ripresa e contro la Cremonese getta al vento la vittoria

Un film già visto, ma che non veniva trasmesso da diverse settimane. Il Palermo si traveste da Bella Addormentata al rientro dagli spogliatoi e con un quarto d'ora di amnesia totale getta alle ortiche una vittoria che non sembrava in discussione alla fine della prima frazione di gioco. Perché sul campo della Cremonese seconda in classifica il Palermo era non solo in vantaggio di due reti, ma anche in superiorità numerica. In un campionato così equilibrato, soprattutto fra le squadre di vertice, l'uomo in più è un vantaggio enorme, ma il Palermo deve ancora imparare a farlo fruttare bene. Anzi, in questo caso si supera, dato che regala due gol in due minuti, presentandosi in campo spaurito al cospetto di una Cremonese con il coltello fra i denti.

Sono tre punti persi: due in meno nella classifica del Palermo e uno in più in quella della Cremonese, diretta avversaria nella lotta per il secondo posto e quindi per la promozione diretta in Serie A dietro al Parma che sembra irraggiungibile. Sfuma la quarta vittoria consecutiva. Il pari, intendiamoci, sarebbe stato un risultato apprezzabile di fronte a un avversario così forte, soprattutto nell'amatissimo ex tuttocampista Franco Vazquez e nel micidiale bomber Coda, 13 gol con quello di oggi, 3 in più di Brunori, che ha comunque raggiunto la doppia cifra grazie al rigore trasformato, mentre Ranocchia viaggia a un ritmo forsennato, quattro centri nelle ultime quattro gare.