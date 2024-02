Brunori è sempre una garanzia: il bomber del Palermo in doppia cifra per la terza volta di fila

Ancora una volta Matteo Brunori. Con la rete messa a segno su calcio di rigore contro la Cremonese, il bomber del Palermo ha raggiunto quota 10 gol in campionato, raggiungendo per la terza volta consecutiva la doppia cifra nella classifica dei cannonieri. Da quando veste la maglia rosanero, infatti, Brunori ha praticamente sempre segnato, dimostrando di aver trovato a Palermo l’ambiente ideale per potersi esprimere nel migliore dei modi. Alla sua prima stagione con la maglia rosanero, Brunori ha praticamente trascinato la squadra verso la promozione dalla Serie C alla B con una stagione esaltante che ha portato in dote ben 25 reti su 36 partite di campionato, vincendo la classifica cannonieri. Poi, nelle 8 partite successive dei play-off, altre quattro reti a consacrare la sua leadership tra i bomber della categoria con la ciliegina sulla torta del gol su rigore al Padova al Barbera che è valsa la promozione in Serie B. Dunque, 29 gol in 44 partite, con una media di 0,65 reti a partita. E primi passi importanti nella classifica all-time dei bomber rosanero.

Poi, al primo anno nella serie cadetta, nuova stagione da assoluto protagonista nonostante il salto di categoria che l'italo-brasiliano ha dimostrato di non soffrire affatto. Già all'esordio, in Coppa Italia contro la Reggiana, tripletta e passaggio del turno tutto a firma del numero 9 del Palermo, che con l'inizio del torneo non ha per nulla perso la verve famelica riuscendo a mettere a segno ben 17 reti nelle 36 partite giocate nella prima stagione in Serie B con la maglia rosanero. Era un Palermo Brunori-dipendente, che aveva bisogno del proprio attaccante per provare ad avere la meglio sugli avversari. Alla fine della stagione scorsa, 20 reti in 38 partite giocate per una media pari a 0,52 gol a partita che hanno fatto di Brunori uno degli attaccanti più forti e decisivi della Serie B e non solo. Considerando la stagione 2022/23 e quella attuale, infatti, Brunori è l'attaccante italiano più profilico in tutte le categorie, anche straniere. Con 27 all'attivo, infatti, il capitano del Palermo è davanti anche ad elementi come Berardi o Immobile, titolari della Nazionale italiana.