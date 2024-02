Il punto sul Palermo in vista della sfida con la Ternana: resettare e vincere

Per fortuna non c’è molto tempo per pensare, perché domani (27 febbraio) si torna in campo contro la Ternana. Ma è ovvio che il Palermo deve resettare, dimenticare quanto è successo a Cremona e... vincere. Solo così quel pareggio può assumere una valenza diversa, altrimenti si aggiungerà un’altra pagina al libro dei rimpianti, che già ne contiene parecchie. Da Parma a Como, fino a Cremona: troppi i punti regalati alle altre big in lotta per la Serie A.

Se fosse maturato in un altro modo, un pareggio allo Zini sarebbe stato benedetto. Per come è arrivato, invece, «puzza» di sconfitta. Due gol avanti e un uomo in più sono un lusso per pochi in novanta minuti, eppure il Palermo è riuscito a sprecare tanto ben di Dio con un inizio di ripresa choc. E siccome in passato era già capitato altre volte, c’è da capire cosa succede nell’intervallo. Corini qualcosa l’ha detta nel post partita di Cremona, magari aggiungerà altro oggi, quando parlerà della sfida di domani con la Ternana. Che, vuoi o non vuoi, diventa la più importante di questo mini tour de force che porta all’ultima sosta del campionato.