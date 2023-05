Il Palermo a Cagliari sfida il tabù trasferta: non ha mai vinto fuori casa contro le prime sette

Il Palermo non ha mai vinto sul campo delle prime sette in classifica. Un dato che evidenzia le difficoltà dei rosanero contro le squadre più forti e poco rassicurante per i tifosi che sabato (ore 14) assisteranno al match contro il Cagliari.

C’è da spezzare un tabù da trasferta che resista da tutto l’anno. I rosanero hanno infatti rimediato tre sconfitte e conquistato tre pareggi contro i club che occupano i piani alti della classifica. Zero punti contro Genoa (2-0), Frosinone (1-0), Parma (2-1) e un solo punto sui campi di Pisa (1-1), Südtirol (1-1) e Bari (1-1). L'ultima chance per infrangere la regola è la gara contro la squadra di Claudio Ranieri, che tra l'altro nel proprio stadio non ha mai perso da quando sulla panchina siede proprio il tecnico romano.

Per i rosanero c’è da rompere una sorta di maledizione da trasferta che dura da oltre due mesi. L’ultima vittoria lontano dal Barbera risale infatti al 29 gennaio scorso, quando i siciliani ebbero la meglio sull’Ascoli col risultato di 1-2 (doppietta di Brunori, che sabato non ci sarà per squalifica). E si trattava, anche in quel caso, di una squadra che non apparteneva al gruppone delle prime otto, dentro cui da sabato scorso si trova pure il Palermo.

La musica però per il Palermo cambia in casa, dove ha praticamente battuto tutte (o quasi) le big di questo campionato: Parma (1-0), Bari (1-0), Genoa (1-0) e Cagliari (2-1). Pareggi invece con Frosinone (1-1) e Pisa (1-1) e sconfitta col Südtirol (0-1), su papera di Pigliacelli. Se da un lato dunque il Palermo fa molto male in trasferta contro le top della serie B, al Barbera ha dato del filo da torcere a tutte. Spesso portando a casa l’intera posta in palio.

Un dato da non sottovalutare in vista di ipotetici playoff dove, a parte il primo turno, le sfide saranno tutte doppie con andata e ritorno. Contro il Cagliari intanto l’obiettivo è vincere e mettere un piede e mezzo dentro gli spareggi promozione. Sarebbe solo il quarto successo fuori casa per il club di viale del Fante. Gli altri li ha ottenuti a Modena (0-2), Benevento (0-1) e Ascoli (1-2).

