Guai muscolari per Nedelcearu: il Palermo prova a recuperarlo per la trasferta di Cagliari

Brutte notizie per Corini in vista del match contro il Cagliari, in programma sabato alle 14. Ionut Nedelcearu ha lavorato a parte a causa di un affaticamento muscolare. A rischio la sua presenza contro i sardi, anche se ancora mancano tre allenamenti prima della trasferta.

Il difensore rumeno dovrebbe partire con la squadra, visto che non si tratta di un infortunio grave, ma sarà monitorato quotidianamente fino al giorno della partita. Lavoro differenziato anche per Claudio Gomes, autore di una grande prestazione contro la Spal, ancora assente anche Edoardo Lancini, a causa di una faringite con stato febbrile.

Nel match cruciale della stagione, dunque, nuovi intoppi per l'allenatore bresciano che dovrà rinunciare certamente a Matteo Brunori, che dovrà scontare un turno di squalifica. Il Palermo, intanto, ha lavorato per preparare l’ultima trasferta della stagione contro la squadra di Ranieri.

