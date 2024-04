A casa aveva anche un libro mastro dello spaccio: arrestato venticinquenne di Trabia

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno arrestato un giovane di 25 anni accusato di detenzione illecita e spaccio di droga. È residente a Trabia ed è già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno effettuato un controllo su strada dell’autovettura a bordo della quale il giovane viaggiava assieme ad un’altra persona. Ai carabinieri il venticinquenne è sembrato piuttosto nervoso e così è scattata la decisione di procedere a una perquisizione personale. Il giovane era in possesso di quasi 50 grammi di hashish. Poi è scattato il controllo in casa, dove, nel frigorifero e in un vano del comodino sono stati trovati altri 60 grammi di droga, suddivisa in 7 involucri e pronta per la vendita al dettaglio, e uno scritto a mano, una specie di rudimentale «libro mastro» relativo alla rendicontazione dell’attività di spaccio. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto. La droga è stata sequestrata e verrà trasmessa al laboratorio di analisi per le sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo.