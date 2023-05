A Cagliari il Palermo ritroverà Goldaniga e Viola: ex rosanero in ripresa

A Cagliari - per il match della 37esima giornata di serie B - il Palermo non troverà soltanto Claudio Ranieri tra gli ''ex''. Oltre al tecnico, che ha indossato la maglia rosanero dal 1984 al 1986, Edoardo Goldaniga e Nicolas Viola hanno un passato nel club di viale del Fante.

Il primo fu ingaggiato nel 2012, a soli 19 anni, portato da Perinetti più per il settore giovanile che per la prima squadra. Una stagione passata in panchina sia con Gasperini che con Sannino e Malesani. Giocò solo in Primavera e nella stagione successiva quando andò in prestito al Pisa, in serie C. In estate la metà del suo cartellino venne acquistata dalla Juventus sebbene il giocatore non indossò mai la maglia bianconera. Dopo i prestiti al Pisa e al Perugia, nell’agosto del 2015 Goldaniga tornò al Palermo per giocare più spesso. In rosanero rimase per due anni collezionando 45 presenze condite da 4 gol. Terminata l’esperienza palermitana passò a titolo definitivo al Sassuolo ritrovando Beppe Iachini, suo allenatore ai tempi del Palermo.

Nella sessione invernale della scorsa stagione, Goldaniga è passato al Cagliari che ne ha acquistato l’intero cartellino. Undici presenze con la maglia rossoblù nel massimo campionato che non sono servite tuttavia a evitare la retrocessione in serie B. Quest’anno 9 presenze con la maglia del Cagliari e nessun gol per il giocatore che preferibilmente ama giocare da centrale. Ad ottobre dello scorso anno ha subito la lesione parziale del legamento crociato che lo ha fatto restare fermo fino a febbraio, sia per infortunio che per scelta tecnica.

Decisamente più breve l’esperienza di Nicolas Viola con la maglia del Palermo. Il centrocampista era arrivato in rosanero nella stagione 2012-2013 dopo quattro ottime stagioni alla Reggina. Il Palermo ne acquistò la metà ma Viola ebbe pochissimo spazio in campo sia con Gasperini che poi con Sannino e Malesani.

Al termine della stagione collezionò solo 6 presenze (e nessun gol) per essere poi mandato in prestito alla Ternana. Nel 2017 il Benevento ne acquistò l’intero cartellino, e quella fu per Viola l’esperienza calcistica più lunga dopo quella con la Reggina con cui giocò fin dalle giovanili. Col Benevento il centrocampista ha conquistato la serie A ritrovata dopo nel 2021 con il Bologna. In questa stagione, 15 presenze in campionato prima dell’infortunio del mese di gennaio che lo ha tenuto fermo fino a metà marzo. Da allora Viola non ha più messo piede in campo prima di giocare 25 minuti nella gara vinta dal Cagliari contro il Perugia nell’ultimo turno di campionato.

