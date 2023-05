Palermo, cori e canti al Barbera per l'allenamento dei rosanero a porte aperte

Le avverse condizioni meteo non hanno scoraggiato i tifosi del Palermo: grande entusiasmo per oltre mille tifosi che si sono recati oggi al Renzo Barbera per la seduta di allenamento a porte aperte decisa dalla società. Pochi giorni prima della partenza per la trasferta in programma a Cagliari sabato alle ore 14, il tecnico rosanero ha deciso di aprire al pubblico la seduta pomeridiana accogliendo i tifosi che si sono recati in buon numero allo stadio Barbera.

Chissà che non ci sia anche un pizzico di scaramanzia in questa scelta, considerando che anche lo scorso anno Baldini alcune volte nel finale di stagione aprì le porte alla stampa ed ai tifosi. Il pubblico rosanero ha risposto con passione all'iniziativa: una tifoseria che pian piano va scaldandosi e fra alti e bassi non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra.

Fondamentali sabato scorso l'apporto e la spinta del pubblico rosanero nel momento di maggiore sofferenza della squadra, quando la Spal, dopo aver accorciato le distanze, spingeva per trovare il gol del pareggio. Un pubblico fra i più numerosi di tutto il torneo che col Brescia tornerà al Barbera per l'ultima di campionato. Obiettivo playoff per questo rush finale a partire dalla trasferta sarda, con la speranza che, prima dell’ultima gara interna col Brescia, potrebbe essere quella decisiva per confermare la partecipazione aritmetica agli spareggi promozione. Ed è probabile che per quell'occasione il Barbera possa far registrare il record stagionale di presenze.

Oggi intanto un piccolo antipasto con i gruppi organizzati presenti al Barbera: cori, canti e tutta la spinta necessaria per caricare i giocatori in vista della gara del Sant'Elia. Più di mille tifosi con la presenza del presidente Mirri e del direttore generale Gardini hanno assistito alla seduta odierna in cui Corini dopo una fase di riscaldamento ha fatto svolgere un test in famiglia con la formazione degli under 17 con cui sono stati disputati due tempi da 40 minuti ciascuno. Pubblico e stampa hanno preso posto nella parte inferiore della tribuna centrale.

Tutto sommati ottimisti i tifosi sentiti da gds.it per la qualificazione ai playoff, ma è un ottimismo misurato visto il campionato altalenante svolto: "Vivrò fino all'ultimo con molta ansia - dice un tifoso - se ci arriviamo possiamo arrivare anche in semifinale perché non siamo inferiori alle altre".

© Riproduzione riservata