I tifosi rosanero non mollano la squadra, sold-out il settore ospiti a Como

Solo una vittoria nelle ultime undici partite di campionato, due pareggi casalinghi contro Cosenza e Benevento, ultima vittoria in trasferta quella contro l’Ascoli, il 29 gennaio scorso (1-2). Statistiche che non gettano nello sconforto i tifosi del Palermo, pronti ad invadere anche lo stadio Sinigaglia di Como.

Esaurito il settore ospiti con 500 biglietti acquistati in poche ore dall’inizio della vendita. Si tratta dei sostenitori possessori della “Siamoaquile Card”, la carta di fidelizzazione del club rosanero che la società lombarda ha espressamente richiesto per l’ingresso nel settore ospiti dell’impianto. Gli altri settori dello stadio non saranno aperti ai tifosi residenti in Sicilia.

"Potranno acquistare il biglietto per la gara solo ed esclusivamente nel settore ospiti" ha scritto infatti il club lombardo sul proprio sito ufficiale. Gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi due mesi e mezzo non hanno dunque demoralizzato i fans palermitani, sempre presenti sia in casa (dove hanno fatto registrare il record della 34esima giornata di presenze allo stadio) che in trasferta.

A fermare il pubblico siciliano di fede rosanero non saranno nemmeno giorno e orario della partita, non certo dei migliori. Como-Palermo è infatti in programma lunedì primo maggio alle ore 12.30. C’è chi si diletterà in un barbecue e chi preferirà andare allo stadio a sostenere i propri colori.

