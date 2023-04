Como, il ritorno del fantasista Chajia: contro il Palermo potrebbe avere un posto da titolare

Moreno Longo, allenatore del Como, potrebbe avere a disposizione dal primo minuto Moutir Chajia per la partita contro il Palermo in programma lunedì primo maggio alle 12.30. Il fantasista belga di origini marocchine si era fermato ad ottobre 2021 per la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro.

La ripresa è stata lenta e faticosa e dopo la guarigione il 24enne ex Ascoli e Virtus Entella si è fermato parecchie volte per ricadute muscolari. Tra dubbi e incertezze, il trequartista (all’occorrenza anche punta) era rientrato in campo per qualche spezzone ma si era dovuto fermare, ancora una volta, qualche settimana prima di Natale.

Sabato è tornato giocando venti minuti contro l’Ascoli, nel match che è terminato 1-1. E Chajia ha dato un assaggio delle proprie qualità. Ora i tifosi lombardi sperano di vederlo dall’inizio contro i rosanero.

Tifosi che si presenteranno in massa allo stadio Sinigaglia, dove è previsto il tutto esaurito. Sold out il settore ospiti dedicato ai tifosi palermitani (con 500 siciliani al seguito) e pieno anche il settore distinti. Restano solo un centinaio di biglietti in tribuna. Un entusiasmo tanto cercato dalla squadra di Longo che in casa ha di fatto costruito la propria stagione con ben 28 punti conquistati.

Per il Palermo sarà una trasferta tutt’altro che facile, visto che il Como non perde davanti ai propri sostenitori dal 4 febbraio scorso, quando uscì sconfitto per 0-2 contro la capolista Frosinone. Prima di quel ko, i biancoblù non perdevano in casa dall’11 dicembre, quando al Sinigaglia ebbe la meglio la Reggina (0-1). Insomma solo due sconfitte in quattro mesi tra le mura amiche per Cerri e compagni, che lunedì vorranno battere anche il Palermo e credere nel sogno playoff. Un sogno in cui crede ancora anche la squadra di Corini, distante solo due punti dagli spareggi promozione.

