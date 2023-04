Il Como è la squadra che pareggia di più, contro il Palermo organico al completo per Longo

Una proprietà forte, grandi ambizioni, ma il campionato fin qui disputato dal Como, prossimo avversario del Palermo, non è certo indimenticabile. Il primato che la squadra di Longo può vantare è quello dei pareggi: quindici, più di tutti insieme al Cagliari. Nove invece le vittorie e dieci le sconfitte.

La compagine lombarda dà il meglio di sé fra le mura amiche: in casa infatti ha vinto sette volte, pareggiando in sei occasioni e perdendo in 4. Balbettante, invece, l'andamento delle trasferte con appena due vittorie, nove pareggi e sei sconfitte. Contro il Palermo, lunedì primo maggio alle 12.30, Longo avrà a disposizione l’intero organico e in città si respira il clima delle grandi attese: restano pochi biglietti disponibili, esaurito il settore ospiti.

Como, una storia lunga più di 100 anni

Il calcio a Como ha un lungo passato. Quella dei lariani è infatti una delle società più antiche in Italia, la sua nascita risale al 1907 e da quell'anno il club ha disputato 36 campionati in serie B e 13 in Serie A, l'ultimo dei quali nella stagione 2002-2003. Una storia accompagnata da numerosi fallimenti e rinascite l'ultimo dei quali nella stagione 2016-2017.

Il club ha fatto ritorno in serie B nel campionato 2020-2021 dopo il passaggio di proprietà: il 4 aprile 2019 infatti, la società fa capo agli imprenditori indonesiani della Djarum, azienda produttrice di sigarette che negli ultimi anni ha ampiamente allargato il suo core business. Fra le società controllate e partecipate si annoverano infatti investimenti sportivi (sponsor del campionato indonesiano), bancari, nel settore dei supermercati, del cinema, dei viaggi e dell’informazione. Nonostante una proprietà ‘’robusta’’ il Como non ha disputato campionati straordinari e sia lo scorso anno che in questa stagione l'andamento della squadra della città del lago è stato piuttosto anonimo.

Nel torneo in corso ha gravitato nei bassifondi della classifica e l'arrivo in panchina di Moreno Longo ha rivitalizzato la squadra che adesso occupa una posizione di metà classifica con 42 punti, due meno dei rosanero ma anche a sole cinque lunghezze dalla zona playout.

© Riproduzione riservata