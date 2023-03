Il Parma cade a Como e il Palermo sorride, i rosanero restano in zona playoff

Con la sconfitta del Parma a Como per 2 a 0, comunque vada il posticipo di domani alle 16.15 tra Ternana e Bari, il Palermo manterrà per le prossime due settimane un posto nella griglia playoff. Questo in virtù dei risultati maturati sui campi al termine dei match pomeridiani validi per la trentesima giornata di serie B.

Se il Palermo sorride, Brunori dopo il posticipo tra Reggina e Cagliari perde un posto nella classifica cannonieri. Con la doppietta di questo pomeriggio infatti il cagliaritano Lapadula ha scavalcato il bomber rosanero raggiungendo Cheddira al comando della classifica cannonieri a quota 15, sebbene il barese ha una partita in meno. Il big match del sabato era proprio Reggina-Cagliari, che si è concluso con un rotondo 0-4 per la squadra di Ranieri in una gara senza storia. Gli isolani sono passati in vantaggio dopo appena 10 minuti e sono andati al riposo sul 2 a 0 grazie alla doppietta di Lapadula.

Nel secondo tempo le marcature di Mancosu e Zappa hanno consentito al Cagliari di fare un bel balzo in classifica e posizionarsi al sesto posto raggiungendo il Pisa che due ore prima nel match delle 14 era riuscito a domare un Benevento rimasto tuttavia in partita fino a pochi minuti dal fischio finale. In gol per i toscani l'ex rosanero Moreo che ha interrotto un’astinenza che durava da più di 1300 minuti. Un altro match che sicuramente interessava più da vicino i rosanero era quello del Parma: i ducali non solo saranno i prossimi avversari alla ripresa del campionato ma tallonavano e tallonano la squadra di Corini di un solo punto. Il Parma ha perso a Como per due a zero in una gara iniziata in discesa per i lombardi, in gol con Cerri dopo appena 5 minuti. Ad inizio ripresa il raddoppio in una partita che ha visto la squadra di Pecchia concludere in dieci per l'espulsione di Circati (che salterà il match col Palermo del primo aprile). Una sconfitta senza attenuanti per l'allenatore del Parma che in conferenza stampa post partita se ne è assunto la piena responsabilità.

Sempre nelle parti alte della classifica fa notizia la sconfitta casalinga dell'Ascoli per mano di un Venezia che guadagna i tre punti in piena zona Cesarini dopo una gara molto equilibrata. Vittoria importante per i lagunari che fanno un grosso balzo in classifica pur rimanendo sempre all'interno della griglia play out. Ancora nelle zone calde del tabellone nuova sconfitta per Brescia e Benevento, ma anche la Spal, penultima della classe, ha perso in trasferta a Bolzano contro un Südtirol che in attesa del posticipo che vedrà impegnato il Bari, raggiunge la terza piazza alle spalle del Genoa. La squadra di Gilardino oggi è andata a vincere contro un Brescia sempre più in caduta libera.

L'equilibrio del primo tempo viene spezzato al 46' dal gol di Salcedo che consente ai liguri di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa la doppietta di Gudmundsson mette al sicuro il risultato per i rossoblu che guadagnano tre punti sul Frosinone, che oggi conosce una clamorosa sconfitta per mano del Cosenza. I calabresi raccolgono una insperata e preziosissima vittoria per la loro deficitaria classifica con un gol realizzato al 96esimo.

Vittoria in trasferta anche per il Perugia di Castori che batte il Cittadella con 2 gol in 3 minuti, tutti in apertura di ripresa. Una giornata che ha confermato le difficoltà di Benevento, Spal e Brescia che in questo momento sarebbero retrocesse direttamente in serie C. E un turno che ha confermato anche la ripresa di squadre come Cosenza, Venezia o Perugia che lottano per non restare invischiate negli spareggi play out. Ma una giornata che ha confermato, con la sconfitta interna del Frosinone sul Cosenza al 95esimo, l'imprevedibilità di questo torneo di serie B dove ad ogni turno è possibile aspettarsi una sorpresa.

