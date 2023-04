Il Palermo può ancora sperare: ecco chi lotta per i playoff e quali le partite da giocare

Ultimi quattro turni: per il Palermo la logica consiglierebbe di concentrasi su un finale dignitoso, blindare la salvezza e pensare al prossimo campionato. La matematica invece autorizza ancora ad avere speranze e a inseguire il sogno playoff, anche se le prestazioni ed i risultati della squadra nelle ultime uscite non danno fiducia: il Palermo sembra in affanno, in difficoltà. Ed appaiono oggi evidenti i passi indietro compiuti rispetto al periodo migliore della stagione, cioè ad inizio del girone di ritorno, fino al match col Pisa.

Poi una lenta involuzione sfociata nei pareggi scialbi e deludenti con Cosenza e Benevento intervallati dalla sconfitta di Venezia: tutte squadre di bassa classifica. Nelle ultime giornate, come spesso accade, saltano gli equilibri, specie in un campionato come quello cadetto. Ed ecco che accade che squadre che inseguono le posizioni playoff facciano fatica o addirittura vengono sconfitte in casa come la Ternana contro il Venezia o la Reggina contro il Brescia. Questi due risultati, uniti alla sconfitta del Pisa per mano del Bari, hanno di fatto stoppato la classifica e paradossalmente consentito ai rosanero di recuperare un punto sull’ottavo posto dopo la 34esima giornata.

Ora gli ultimi quattro turni da cui Corini e i suoi giocatori devono provare ad ottenere il massimo per non passare l’intera estate fra i rimpianti. Quattro turni che vedranno diversi scontri diretti fra le contendenti alla griglia promozione sebbene la frenata di Reggina, Pisa, Palermo, Modena e Ternana ha consentito anche all’Ascoli di inserirsi e di nutrire legittime aspirazioni.

La classifica al momento dice: Parma 51, Cagliari 48, Reggina e Pisa 46, Palermo e Modena 44, Ascoli e Ternana 43. Nessun verdetto è scritto e si vocifera pure di una nuova penalizzazione che potrebbe investire la Reggina (mancati pagamenti spettanze febbraio/marzo).

Questo il calendario delle squadra in lotta per centrare i playoff. In maiuscolo le trasferte:

Cagliari (Ternana-PERUGIA-Palermo-COSENZA)

Reggina (FROSINONE-Como-BARI-Ascoli)

Pisa (ASCOLI-Frosinone-BRESCIA- Spal)

Palermo (COMO-Spal-CAGLIARI-Brescia)

Modena (VENEZIA-Bari- BENEVENTO-Sudtirol)

Ascoli (Pisa-GENOA-Cosenza-REGGINA)

Ternana (CAGLIARI-Sudtirol-COMO-Frosinone)

Analizzando questi ultimi turni, il calendario più complicato sembra quello della Reggina, a partire dal prossimo turno quando farà visita al Frosinone che vincendo potrebbe festeggiare matematicamente la promozione in A. E forse è proprio sulla squadra di Inzaghi che Palermo, Modena, Ternana ed Ascoli devono fare la corsa così, o sul Pisa che appare in leggero appannamento. Il prossimo turno è interessante con le sfide fra Cagliari e Ternana, Frosinone e Reggina, Ascoli e Pisa, Venezia e Modena. Sei squadre di vertice si incroceranno fra loro, il Modena va a Venezia e non avrà vita facile contro una squadra che lotta per salvarsi senza passare dallo spareggio. Sulla carta l’impegno più agevole è quello del Palermo che tuttavia troppe volte ha disatteso pronostici favorevoli.

© Riproduzione riservata