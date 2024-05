A fuoco tre tir di una ditta di trasporti in un deposito a Palermo, indaga la polizia

Notte di fuoco e paura a Palermo per un incendio divampato nel deposito di un'azienda di autotrasporti in via Lanza di Scalea. Le fiamme hanno distrutto tre mezzi della ditta Trasporti e Logistica srl, che si trova al civico 1396, a pochi metri da palazzo Gamma. Il rogo si è propagato nel giro di pochi minuti e ha coinvolto in tutto tre tir, andati distrutti.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco della sede centrale, del distaccamento Nord e del distaccamento volontario di Carini, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e bonifica: l'intervento, stamattina (2 maggio), è ancora in corso. Uno dei mezzi coinvolti nell'incendio era vuoto mentre gli altri due avevano un carico di bancali contenenti carta per la casa. Il materiale ha inevitabilmente alimentato le fiamme, rendendo il rogo ancora più vasto e provocando una grossa nube di fumo nero che ha reso l'aria irrespirabile in tutta la zona.