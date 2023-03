Parma-Palermo: per gli emiliani 5 punti in meno dell'andata, per i rosanero 6 in più

Cinque punti in meno rispetto all'andata. Il Parma, che sabato primo aprile affronterà il Palermo al Tardini ha rallentato il proprio cammino. Il Palermo invece ha ora una marcia in più e lo dimostrano i sei punti in più conquistati nel girone di ritorno rispetto alla prima parte del campionato. Gli andamenti stagionali delle due squadre sono dunque molto diversi.

Dalla prima di ritorno, ovvero dal mese di gennaio, il Parma ha conquistato 14 punti a fronte dei 19 conquistati all'andata nello stesso arco di tempo. I rosanero invece ne hanno ottenuti 18 contro i 12 dell'andata. I ducali hanno chiuso la prima parte del campionato a 27 punti, il Palermo a 24.

Diversi anche gli obiettivi fissati dai rispettivi club a inizio campionato: mentre la società di viale del Fante ha più volte dichiarato l’intento di voler consolidare la categoria, l'ambizione dei gialloblu è sempre stata quella di raggiungere la massima serie il prima possibile. La realtà però dice che la gara tra ducali e rosanero – in programma sabato 1 aprile alle ore 14 - è uno scontro diretto in ottica play-off a cui i padroni di casa arrivano con un punto in meno.

Serie B, l'andamento di Parma e Palermo

Alla ripresa del campionato di serie B con la disputa della 31esima giornata, al Tardini Parma e Palermo si incroceranno in un match che può essere uno spartiacque per entrambe le compagini. Per comprendere quale sia lo stato di forma delle squadre che oggi si contendono l’ottavo posto, l’ultimo utile per partecipare agli spareggi promozione, occorre analizzare in particolar modo il girone di ritorno.

Il Parma in casa ha giocato cinque partite con un bilancio poco esaltante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte: sette punti conquistati sui quindici potenziali. Il Palermo, a specchio, lontano dal Barbera - dall’inizio del girone di ritorno - ha lo stesso numero di punti dei prossimi avversari (sette). Frutto di una vittoria e 4 pareggi, a cui si aggiunge la sconfitta di Genova di metà febbraio. In fatto di gol realizzati e subiti, il Parma al Tardini ha un bilancio di 4 gol fatti e 2 subiti mentre il Palermo, lontano da casa e sempre riferendosi al solo girone di ritorno, ha battuto 10 volte il portiere avversario subendo 11 gol. In assoluto i numeri attestano che rispetto al girone di andata, al ritorno il Parma ha decisamente rallentato. Di contro il rendimento del Palermo è cresciuto sensibilmente e la trasferta emiliana, prima di alcune partite con squadre che occupano posizioni basse in classifica, potrà dare risposte fondamentali a Corini.

