Parma-Palermo: Pecchia recupera Mihaila, Brunori pronto per il rientro

Valentin Mihaila, ala sinistra del Parma, potrebbe tornare a disposizione in vista del match contro il Palermo di sabato primo aprile. Una buona notizia per Fabio Pecchia, tecnico dei ducali, che vuole riscattare la sconfitta maturata a Como (2-0).

In casa rosanero, invece, c’è ottimismo per il recupero di Brunori, che ieri ha iniziato la fase di riatletizzazione e probabilmente tornerà a disposizione per la trasferta del Tardini. Un ritorno importante, anche perché le partite fuori casa hanno rappresentato il tallone d’Achille per il Palermo di Eugenio Corini in questa stagione.

Contro i crociati i rosanero andranno a caccia di un successo che lontano dal Renzo Barbera manca dal 29 gennaio. E cioè dall’1-2 maturato ad Ascoli. E non a caso a decidere quel match fu una doppietta di Brunori (un gol per tempo). Era la 22esima giornata del campionato di serie B e la squadra di Corini era chiamata a dare continuità dopo la vittoria convincente ottenuta al Barbera contro il Cagliari. Quel successo ai danni dei bianconeri, corrispose anche al periodo migliore del campionato per i siciliani che mai avevano ottenuto 9 punti in 3 settimane. Dopo Ascoli, arrivò infatti anche il 2-1 alla Reggina di Inzaghi.

Da quel giorno però, in trasferta il Palermo si è fermato: una sconfitta e tre pareggi lo score da fine gennaio ad oggi. Numeri che non corrispondono ad una squadra che si è imposta l’obiettivo di qualificarsi ai playoff per la serie A. Sette gol incassati e 5 realizzati nelle ultime 4 partite giocate lontano dal Renzo Barbera. In generale, le trasferte rappresentano per i rosanero un problema da inizio anno. Tre vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte è il bilancio. I successi sono arrivati soltanto contro Modena (0-2), Benevento (0-1) e Ascoli (1-2). Diciotto gol fatti, 9 dei quali segnati da Brunori, e 24 subiti con la media 1,07 punti a partita.

La classifica degli andamenti in trasferta stilata da Transfermarket dice che il Palermo oggi sarebbe all'11esimo posto della serie B con 16 punti conquistati in 15 partite. Una media da bassa classifica in trasferta, da promozione in casa, dove i rosanero hanno ottenuto 26 punti e hanno il 4° rendimento dell’intera graduatoria con 7 vittorie, 5 pareggi e solo 3 sconfitte. Se il Palermo non è lassù in classifica, tra le prime 4, il motivo è da ricercare dunque nello scarso rendimento lontano dal proprio stadio.

