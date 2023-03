Palermo, Brunori verso il recupero per il Parma ma si ferma Broh

Si ferma Broh a scopo precauzionale. Il centrocampista del Palermo ha lasciato in anticipo la seduta d’allenamento nel secondo giorno del mini ritiro al centro sportivo “La Vinya” di Girona. Non dovrebbe essere comunque un problema grave. Continua invece il percorso di riatletizzazione Matteo Brunori, che dovrebbe farcela per la trasferta di Parma in programma il primo di aprile.

Anche Sala e Orihuela proseguono spediti verso il rientro in gruppo. Intanto, la squadra continua a lavorare agli ordini di Corini. Oggi doppia seduta di allenamento che al mattino hanno svolto in campo un lavoro di attivazione, mobilità, possessi palla, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva e partite a pressione, mentre nel pomeriggio attivazione e circuit training in palestra.

Lavorare bene, limare alcuni meccanismi tecnico-tattici ed entrare nel migliore dei modi nella settimana che porterà poi alla 31esima giornata di campionato, al Tardini contro il Parma di Pecchia. Il Palermo lavorerà ancora in Spagna, fino al 25 marzo. Anche domani previste due sedute d’allenamento.

© Riproduzione riservata