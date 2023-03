Palermo, la carica di Vido: «Gol col Modena una liberazione, ne sogno tanti altri»

«Il gol col Modena è stata una liberazione, una montagna russa di emozioni. Lo dedico ai tifosi, sono stati sempre speciali con me». Luca Vido si è sbloccato e adesso sente di più l'affetto del popolo rosanero e le motivazioni per portare il Palermo ai playoff.

L’attaccante, intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo dal ritiro di Girona, mostra tutta la sua carica e assicura che farà di tutto per segnare ancora. «Spero di fare tanti altri gol - ha continuato - . La vittoria col Modena è stata fondamentale, ci ha ridato grande spirito, l’abbiamo voluta e cercata. Questo è un grande gruppo, tutti fanno la differenza, anche chi non gioca dall’inizio».

Il ritiro in Spagna? Secondo il centravanti può dare al Palermo la marcia in più per lo sprint finale: «Ci aiuterà a ritrovare energie che abbiamo speso nelle ultime partite, sono state tanto dispendiose – afferma – . Stiamo lavorando su tanti aspetti. Qui a Girona ci stiamo trovando molto bene, la società è attrezzata e i campi sono fantastici. Grazie al City Group dopo Manchester stiamo facendo quest’altra esperienza che aiuterà anche i ragazzi più giovani».

A Palermo Vido ha scoperto nuove emozioni: «Giocare davanti a 20.000 tifosi e anche di più è una fantastica esperienza. Quando entro al Barbera è sempre speciale, voglio godermi fino all’ultimo istante e dare il massimo fino alla fine. Mancano otto partite e sono le più importanti della stagione, noi siamo qui per prepararle al meglio e abbiamo la voglia di far divertire la nostra gente».

Insomma, Palermo e i palermitani sono ormai nel cuore di Vido: «Non mi hanno mai fatto mancare nulla. Sto benissimo sia a Mondello che in città».

