Parma-Palermo, Corini: «Rigenerati dal ritiro, speriamo di recuperare chi non è al meglio»

«Sono felice di come sia andata. I ragazzi sono stati molto partecipativi, hanno fatto bene». Eugenio Corini è certo che i cinque giorni di ritiro a Girona abbiamo dato nuova linfa al Palermo. L'obiettivo ora, in vista della trasferta di Parma è recuperare gli acciaccati. Sala, Brunori, Marconi e Bettella non sono ancora al meglio, ma il tecnico è ottimista: «Sapremo di più la prossima settimana e capiremo meglio chi di loro portare a Parma - dice ai microfoni del sito ufficiale del Palermo -. Stanno recuperando bene e di sicuro qualcuno sarà disponibile per la partita». Occhi puntati soprattutto su Brunori, il cui ritorno dopo lo stop contro il Modena, non sembra in discussione.

Il Palermo è pronto a tornare nel capoluogo (partenza oggi nel primo pomeriggio), più carico che mai: «Un ritiro come questo di Girona non è utile solo per lavorare sui principi tattici e atletici, ma anche perché consolida i rapporti nel gruppo. Torniamo al Barbera con grande fiducia», dice Corini. E spera di rivedere la squadra che all'andata andata riuscì a battere il Parma facendo notare i primi segnali di crescita: «Vincemmo mostrando grande solidità e disputando una gara di grande applicazione, solida. Sotto il diluvio la decise un gran gol di Ivan (Marconi, ndr). In quella fase del campionato eravamo già migliorati e l’atteggiamento della squadra era lo stesso che ci sta permettendo di ottenere risultati in questo periodo».

© Riproduzione riservata