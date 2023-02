Palermo-Ternana, i precedenti al Barbera sorridono ai rosanero: l'ultima vittoria nel 2017

La sfida tra Palermo e Ternana, che scenderanno in campo questa sera alle 20.30 al Barbera, può essere definita un classico. Le due squadre si sono affrontate più volte, dalla serie C alla serie A, e consultando gli archivi del calcio si può notare che le gare disputate all'ombra di Monte Pellegrino vedono decisamente in vantaggio i rosanero. L'ultima vittoria della Ternana risale alla stagione 97-98: era il campionato di serie C e la partita fu vinta dagli umbri grazie a un gol di Rizzolo. I precedenti - sempre al Barbera - invece sono complessivamente 22: il Palermo ha vinto 15 volte, una sola volta la Ternana, sei gli incontri che invece sono terminati in parità.

L'ultima partita disputata al Barbera in serie B tra le due compagini risale al 2017 e fu vinta dal Palermo per una rete a zero con il gol di Rispoli, mentre l'ultima volta in assoluto che le due squadre si sono incrociate sul manto di viale del Fante fu due anni fa, in serie C. Era il febbraio del 2021, la partita terminò 1-1 e la Ternana vinse poi il campionato a mani basse.

In serie A invece la gara manca da tantissimi anni: l’ultima volta che le due squadre si sono incrociate nel massimo campionato italiano risale alla stagione 1972-73 ed in quell'occasione la partita finì 1 a 1. All'andata, nella gara disputata a Terni, il Palermo subì probabilmente la sconfitta più pensate di questo campionato, un 3-0 senza storia che oggi i rosanero proveranno a dimenticare.

Quella di stasera sarà una partita importante per entrambe le squadre. Il Palermo, infatti, dopo due pareggi consecutivi (sebbene contro squadre di vertice) è uscito dalla griglia play-off, la Ternana, invece, sta vivendo un momento caotico che il presidente Bandecchi spera di risolvere dopo aver richiamato in panchina il tecnico Cristiano Lucarelli.

© Riproduzione riservata