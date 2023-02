Palermo-Frosinone, Corini: «Pari giusto, la squadra ha alzato il livello»

«Se penso da dove siamo partiti, quanto fatto oggi vuol dire alzare il livello». Eugenio Corini è soddisfatto per la prova del Palermo contro il Frosinone capolista. Un pari agguantato dagli ospiti nei minuti finali ma che secondo il tecnico rosanero rispecchia l'andamento della gara.

«La partita è stata equilibrata - commenta - , e il pareggio alla fine è il risultato più corretto. Abbiamo provato a vincerla fino alla fine, rischiando anche di più». Ancora tante partite delicate, un futuro che deve ancora scriversi in questa cadetteria: «Abbiamo affrontato squadre dei piani alti in classifica ed è questo il momento di capire cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare. Adesso dobbiamo fare bene anche a Bolzano e poi trovare uno stadio pieno come quello di oggi nella gara successiva».

Intanto c'è apprensione per l'infortunio di Nedelcearu, costretto a lasciare il campo al 16' del secondo tempo: «Siamo preoccupati, ma aspettiamo gli esami strumentali. Saric aveva un problema intestinale da ieri, lui ha dato disponibilità, ma non stava al 100%». Tutti sorpresi e felici per la prova del centrale difensivo Graves, promettente talento: «Lo staff ha trovato un ottimo giocatore - dice Corini -. Abbiamo molta fiducia nelle sue qualità. Oggi ha giocato contro Caso, spesso nell’uno contro uno e ha fatto una partita importante. Ci darà una grande mano». Ma un contributo importante oggi è arrivato anche dagli altri nuovi acquisti. Verre in particolare, autore di un eurogol. «Avere in rosa giocatori come lui e Tutino ci aiuta nell’ampiezza e nella corsa - aggiunge Corini -. Mi piacciono i giocatori che vogliono qualcosa in più».

Tutto sommato felice del risultato anche Fabio Grosso, uno che l'effetto Barbera lo conosce bene, anche da avversario. «Non era affatto facile arrivare qui oggi, in una piazza del genere, e fare questo tipo di prestazione. Io il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno, anche nelle delusioni, che ti aiutano in seguito ad analizzare meglio le cose. Oggi i ragazzi hanno fatto una bella partita. Nel primo tempo è stata molto equilibrata, poi un eurogol di Verre ha cambiato i piani. Ma nel secondo tempo stiamo stati bravi e abbiamo da subito fatto una grande gara». Risultato giusto per Grosso, anche se si lascia andare ad una piccola recriminazione: «Se ci avessero dato rigore nessuno avrebbe gridato allo scandalo».

