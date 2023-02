Palermo, lavoro differenziato per Marconi, Valente e Nedelcearu

Lavoro differenziato per Marconi, Valente e Nedelcearu a Boccadifalco. Oggi doppia seduta per il Palermo di Eugenio Corini in vista del match contro il Südtirol.

Che sarà anche l’ultimo che chiuderà una serie di partite molto complicate per ì rosanero. Come si legge nel comunicato pubblicato dal club rosanero oggi i calciatori “hanno effettuato di mattina un circuit training in palestra, mentre di pomeriggio in campo un'attivazione con cambi di direzione, gioco di posizione, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema”.

Volti distesi, atmosfera gioiosa. Non potrebbe essere altrimenti dopo il pareggio maturato contro la prima della classe Frosinone e un nono posto in classifica che lascia aperti ancora i sogni più grandi. Come detto, tre le tegole: Marconi, Nedelcearu e Valente. Ieri gli esami strumentali non hanno fortunatamente evidenziato interessamento ai legamenti per il centrale rumeno, uscito nel secondo della sfida contro i ciociari. Marconi e Valente hanno accusato invece un lieve fastidio fisico ma dovrebbero esserci per il match a Bolzano.

