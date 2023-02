Südtirol-Palermo, via alla vendita dei biglietti per i tifosi rosanero: ecco come acquistarli

Parte la vendita dei biglietti per il match tra Südtirol e Palermo valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie B e in programma sabato 25 febbraio alle 14. Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club rosanero ha reso noti prezzi e info per la trasferta di Bolzano.

I tagliandi sono già disponibili per i tifosi rosanero nel «settore 6» a loro dedicato. I prezzi saranno di 15 euro (intero) e 11 euro (ridotto) e sarà possibile acquistare il biglietto fino a venerdì 24 febbraio. Come fare? Online attraverso il link https://www.diyticket.it/events/Sport/8296/fc-suedtirol-palermo, oppure previa prenotazione al numero 06-0406 (orari: lun-ven 9-13 e 14-18), o ancora in tutti i punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) in Italia pagando in contanti.

Come raggiungere lo stadio Druso

Sarà una trasferta molto lunga e faticosa per i tifosi del Palermo. Sia per chi partirà in pullman o in auto, sia per chi si sposterà col treno. Il club sudtirolese ha però facilitato il programma spiegando le "tappe" del viaggio. Per chi raggiungerà lo stadio Druso in pullman o in auto dovrà uscire dall'autostrada A22 a Bolzano Sud, proseguire per via Torricelli e alla rotonda prendere la seconda uscita, via Pacinotti. Poi bisognerà proseguire per via Galileo Galilei e alla rotonda prendere la terza uscita a destra; immediatamente prima del ponte Roma seguire il cartello giallo «Parcheggio tifosi ospiti», girando a destra. Basterà poi attraversare il ponte pedonale sul fiume Talvera, prendere la pista ciclabile a destra e raggiungere dunque lo stadio.

Per chi arriverà invece in treno, dopo l'arrivo alla stazione di Bolzano, il percorso da seguire comprende via Garibaldi, piazza Verdi, l'attraversamento del ponte Loreto per poi continuare fino a Ponte Langher.

© Riproduzione riservata