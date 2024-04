Melges 32, il team norvegese trionfa a Sferracavallo

Il team norvegese di Pippa 2 dell’armatore e timoniere Lasse Petterson, coadiuvato alla tattica dal portoghese Alvaro Marinho, conquista il primo Melges grand prix della stagione 2024 conclusosi oggi nel mare di Sferracavallo a Palermo. Le condizioni semplicemente perfette sul campo di regata del Circolo velico Sferracavallo, nel corso della tre giorni di regata, hanno permesso di completare tutte le otto prove del programma in una classifica che ha visto gli uomini di Lasse Petterson difendere eccellentemente il numero 01 sulla prua della propria imbarcazione, simbolo del successo ottenuto lo scorso anno nel circuito Melges 32 World League.

La vittoria per Pippa 2 è stata costruita con grande costanza di rendimento e mettendo la freccia per il sorpasso decisivo nella seconda giornata ai danni del leader della prima ora il tedesco Wilma di Fritz Homann (con Nico Celon alla tattica). Quest’oggi Wilma ha provato ad accorciare le distanze riuscendo però a rosicchiare solo uno dei tre punti che lo dividevano dalla vetta dovendosi dunque accontentare della seconda piazza. Il terzo gradino del podio porta anch’esso i colori della Germania grazie a Heat di Max Augustin che ha blindato questa posizione, conquistata già al termine della prima giornata, resistendo agli attacchi degli avversari più vicini. Con questo risultato Heat si aggiudica la vittoria nella divisione corinthian. La top five è completata dall’ungherese Farfallina di Arpad Shatz al quarto posto e dal tedesco Fritz Homann jr. al quinto. Primo degli italiani, sesto, il team di Ra di Cesare Dell’Aria. Alla cerimonia di premiazione ha portato il saluto del Comune di Palermo l’assessore al Turismo e Sport Alessandro Anello. “Grazie a tutti i velisti della classe Melges 32 che hanno scelto di portare in Sicilia e a Sferracavallo questo grande evento di sport - ha detto - Per noi è stato un onore aver avuto l’occasione di ospitare questa regata con il desiderio che ciascuno di voi possa portare a casa un ricordo meraviglioso della nostra terra».