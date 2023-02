L'ex di Palermo-Frosinone è Szyminski, l'unico presente anche nella gara dei palloni lanciati in campo

Palermo-Frosinone è sicuramente una gara particolare per il difensore dei ciociari, Przemyslaw Szyminski. Il polacco, classe 1994, che milita nel gialloblù dal 2019, non è stato uno dei calciatori più importanti del Palermo, ma dei colori rosanero avrà sicuramente un bel ricordo, visto che proprio in Sicilia ha iniziato il suo percorso nel calcio italiano e più in generale nel calcio che conta.

Szyminski arrivò in Sicilia nell’estate del 2017, poco dopo un altro suo connazionale, il centrocampista Murawski. Con la maglia del Palermo, Szyminski, pescato dall’ex direttore sportivo rosanero Fabio Lupo dal Wisla Plock, ha giocato per due stagioni, mettendosi in mostra per la sua grande generosità e abilità nell’interpretare praticamente tutti i ruoli della difesa. Tra le gare disputate coi rosanero (in totale 48, con un gol e due assist) anche la famosissima finale play-off proprio contro i ciociari: 2-1 all’andata al Barbera per il Palermo, 2-0 in favore del Frosinone al ritorno allo Stirpe.

Proprio quest’ultimo match sarà tornato più volte nella mente del polacco, visto che - partito dalla panchina - entrò dopo solo otto minuti al posto di Dawidowicz, uscito per infortunio. Ottantadue minuti di gara, con tanto di proteste durante i lanci dei palloni in campo da parte dei tesserati del Frosinone. Un ricordo non certamente piacevole per Szyminski, che adesso è un punto fermo dei ciociari.

Il 28enne jolly difensivo è l’unico giocatore, tra le due squadre, ad aver disputato quel Frosinone-Palermo, mentre nel match di andata di questa stagione, terminato 1-0 in favore dei ciociari, erano presenti anche Accardi e Crivello, con quest’ultimo che nel 2018 giocava proprio in Ciociaria. Entrambi i difensori palermitani - però - nell’ultima sessione di mercato si sono trasferiti, rispettivamente a Piacenza e Padova.

Col Palermo, per Szyminski, un totale di 48 presenze, di cui ben 37 da titolare e 11 da subentrato. Il suo rendimento in Sicilia fu positivo e all’altezza delle aspettative, ha anche realizzato una rete, valsa il 3-0 contro l’Ascoli nella stagione 2018/2019, e fornito due assist. Da quando indossa la maglia del Frosinone, invece, ha disputato un totale di 89 gare, con tre gol all’attivo (uno in questa stagione). Tra l’altro, in diverse occasioni ha anche indossato la fascia da capitano (quattro volte in questo campionato), in assenza di Lucioni, che contro i rosanero sarà squalificato. Quindi, Szyminski, qualora dovesse essere in campo dal 1’, potrebbe tornare al Barbera da avversario e capitano del Frosinone.

