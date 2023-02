Palermo, fastidio muscolare per Sala ma contro il Frosinone ci sarà

Jacopo Sala è uscito in anticipo dall’allenamento odierno a Boccadifalco per un lieve fastidio muscolare. La sua presenza, non è comunque in discussione in vista del match tra Palermo e Frosinone di sabato 18 febbraio (ore 14). Si legge nel comunicato del club che “I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e cambi di direzione, rondos, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a pressione”. Lavoro maniacale per prepararsi al match contro la capolista, in cui Corini potrà contare su tutti i suoi calciatori. Uno scenario ideale in una fase cruciale della stagione dove ogni punto vale doppio.

Recuperati quasi tutti, dagli infortuni, a parte ovviamente i lungodegenti come Stulac: l’ultimo in ordine cronologico Gomes, che ha già giocato il secondo tempo del match perso a Genova contro la squadra di Gilardino. Unico intoppo, le assenze pesanti (ma per squalifica) di Segre e Mateju. Scalpitano Graves e Verre per una maglia da titolare. Sono loro i favoriti, ma occhio a Orihuela e Buttaro per il reparto arretrato. Ancora un allenamento prima della rifinitura di venerdì, poi Corini prenderà le sue scelte definitive. Intanto sono stati venduti fino ad ora più di 9000 biglietti per la sfida contro la capolista.

