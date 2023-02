Palermo-Frosinone, precedenti a favore dei rosanero: al Barbera hanno sempre vinto

Complessivamente sono nove le partite disputate in serie B fra Palermo e Frosinone di cui 4 disputate al Barbera. Il primo incontro fra le due compagini risale alla stagione 1988-89 quando i rosanero, neo promossi dalla serie C2, dopo il fallimento, vinsero 2 a 0 alla Favorita. Da segnalare anche due partite in serie A nella stagione 2015-2016, quando il Palermo si impose 4 a 1 al Barbera e 0-2 in terra laziale.

Tornando alla serie cadetta, sei volte ha vinto il Palermo, una volta la gara è terminata in pareggio e due volte ha vinto il Frosinone. Una statistica che farà piacere ai tifosi rosanero riguarda le 4 gare disputate al Barbera: sono infatti terminate tutte con il successo dei padroni di casa. E se per il Frosinone le statistiche sono contrarie, la stessa cosa vale per il suo tecnico Grosso, a cui da allenatore il Barbera non porta bene: nelle due gare disputate a Palermo non ha mai vinto: 1-1 con il Bari e sconfitta per 1-0 con il Verona.

Quella contro i ciociari è una gara molto attesa, molto sentita dal pubblico palermitano, pronto ad invadere l'impianto di viale del Fante sabato pomeriggio alle 14. Sfida nella sfida quella fra i due ex compagni di squadra in rosanero Grosso e Corini, che nel Palermo dell’era Zamparini, furono protagonisti di annate che tutti i tifosi non dimenticheranno mai.

