Palermo, timori per Brunori: l'attaccante termina l'allenamento prima per un fastidio

Il Palermo e Corini hanno tenuto il fiato sospeso, quando il bomber Brunori ha terminato la seduta prima del resto del gruppo per un leggero fastidio. Poi il sospiro di sollievo: lo stop sarebbe solo a scopo precauzionale. I rosanero, dopotutto, stanno spingendo sull'acceleratore, in vista del match di sabato pomeriggio alle ore 14,00 al Barbera contro la capolista Frosinone, valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie B.

Sedute tattiche e attivazioni tecniche da entrambe le parti. Cresce l’attesa delle due tifoserie che dal lontano 2018 sono separate da forte rivalità. Se i ciociari presenti al Barbera saranno solo in 300, o poco meno, i tifosi rosanero hanno preso d’assalto il botteghino e non è da escludere, anzi è molto probabile, che si vada verso il nuovo record stagionale di presenze, superando quindi quello con la Reggina del 5 febbraio scorso.

La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un'attivazione tecnica e sprint, una partita a tema e lavori specifici individuali, recita una nota del club rosanero che specifica inoltre come Matteo Brunori, solo a scopo precauzionale, ha finito la seduta in anticipo rispetto ai compagni. E’ tornato a lavorare in gruppo anche Marco Sala che ad inizio settimana era rimasto a riposo in seguito ad un attacco febbrile.

Le due squadre oggi hanno svolto entrambe una seduta di allenamento pomeridiana. Agli ordini del tecnico Fabio Grosso, il Frosinone ha lavorato presso l’impianto della ‘Città dello Sport’ di Ferentino dove la squadra ha svolto una seduta tattica con partitella finale. Parzialmente in gruppo Bocic, solo terapie per Lulic che anche ieri ha saltato la seduta di allenamento. Assente al Barbera il capitano Lucioni, diffidato e quindi squalificato per l’ammonizione rimediata nell’ultima gara col Cittadella. Il Palermo, che sabato dovrà fare a meno degli squalificati Mateju e Segre, ha lavorato invece, sempre nel pomeriggio, a Boccadifalco.

