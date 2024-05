Ztl a Palermo, in vigore l'orario estivo: rischio multe nel fine settimana

La polizia municipale di Palermo ricorda ai cittadini che a partire da domani, venerdì 3 maggio, sino al 31 ottobre, torneranno in vigore gli orari estivi della ZTL: dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 8.00-20.00; il venerdì nelle fasce orarie 08.00-24.00; il sabato nelle fasce orarie 0.00-06.00 e 20.00-24.00; la domenica nella fascia oraria 0.00-06.00.

È quanto si legge in una nota del Comune di Palermo.

In pratica, anziché iniziare alle ore 23.00, la Ztl notturna scatterà dalle ore 20.00. Pertanto, il venerdì, la Ztl inizierà alle ore 08.00 e terminerà alle ore 06.00 del sabato. La notturna del sabato, invece, inizierà alle ore 20.00 per terminare alle ore 06.00 della domenica.

Restano confermati gli orari della ZTL, dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, conclude la nota del Comune di Palermo.